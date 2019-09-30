بريد الخان استقبل 720 متعاملاً في أسبوعين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد محمد يوسف آل علي مدير مكتب بريد الخان لـ «البيان» أن المكتب بعد تحديثه وزيادة عدد الموظفين والكاونترات وتطوير كل الخدمات البريدية المقدمة للجمهور استقبل 720 مراجعاً في أسبوعين، كما أصبح يستقبل يومياً ما بين 250 ـ 300 معاملة، ويستقبل يومياً ما بين 100 ـ 120 متعاملاً، وجميعهم تقدم لهم أفضل الخدمات ويتم استقبالهم بصورة جيدة ترضي طموحاتهم، لافتاً إلى أن الزمن الذي يستغرقه العميل عند دخوله واستلامه رقم الانتظار وحتى مقابلة الموظف يتراوح ما بين 7 ثوانٍ ـ 10 ثوانٍ فقط، الأمر الذي يدلل على أنه تم بالفعل تحديث كل الخدمات التي تقدم للمتعاملين بكل أنواعها حتى تضحى خدمة 5 نجوم.

تغيير

وأضاف أنه تم تغيير كل الحواسيب وتحديثها بهدف تقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة حفاظاً على زمن العميل والتيسير عليه، فبدلاً من أن يجلس 15 دقيقة حتى يخلّص معاملته أصبح ينجزها في دقائق معدودات، لافتاً إلى أن أبرز الملاحظات التي لمسها من أول يوم دوام ازدحام في الخدمات الأكثر إقبالاً، مثل خدمات الطرود وخلافها، فتم فصل تلك الخدمات وزيادة عدد الموظفين بهدف تقديم خدمات نموذجية بالمكتب حتى يعيد سيرته الأولى، حيث حصل المركز في أقل من عام على تصنيف 5 نجوم.

بطاقات الهوية

وقال مدير مكتب بريد الخان إن أكثر المعاملات التي يتلقاها المكتب يومياً، هي تسليم بطاقات الهوية والتي تتجاوز في اليوم الواحد 170 بطاقة، حيث يتم تسليم البطاقة الواحدة في دقيقتين، ومن الخدمات البريدية التي تقدم للمتعاملين كذلك، خدمة الطرود والتي ينجز الواحد منها في زمن يتراوح ما بين 3 ـ 5 دقائق، وإذا كان الطرد بالعنوان الأول ذاته، فزمن الإنجاز دقيقة واحدة، كما أن منطقة الخان تعد منطقة سياحية، لذلك يكثر زوار تلك المنطقة والذين معظمهم من جنسيات أوروبية، وبالتالي تكثر عملية إرسال الطرود من قبل أولئك الزوار، لافتاً إلى أنه في سبيل تقديم أفضل الخدمات البريدية للمتعاملين تم عمل دورات تدريبية مكثفة للموظفين، كما تم تأهيلهم بصورة جيدة تؤهلهم لأداء واجباتهم بصورة جيدة ترضي كل المتعاملين.

خدمات ذكية

ولفت آل علي إلى أن الاعتماد على تقديم وتطبيق الخدمات الذكية في مكتب بريد الخان سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عليه، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات، لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم السنوي للخدمات يعد تحدياً كبيراً لهم في ظل التقييم الذي حصل عليه المكتب حتى نبذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالعمل وتحقيق نتائج جيدة، الأمر الذي يتطلب من الموظفين الإلمام بكل ما هو جديد في مجال التقنية من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور دون مضيعة أوقاتهم.