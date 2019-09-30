بدء حجز التذاكر لحضور استعراض اليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة عن العرض الرئيسي لاحتفالات هذا العام والذي يحمل اسم ’إرث الأوّلين‘. يستوحي العرض فكرته من قصصٍ مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات ليسلط الضوء على قيم الهوية الإماراتية وموروثها الثقافي الأصيل.

سيحتضن استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم 2 ديسمبر العرض الذي سينقل الحضور في رحلةٍ مميزة عبر التراث الإماراتي العريق، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمؤثرات الصوتية والبصرية وبمشاركة مئات العارضين في احتفال استثنائي لم تشهد الدولة مثيلاً له.

وقال سعيد السويدي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال: " يرسخ العرض مشاعر الوطنية والفخر بإرث الوطن الخالد عبر منصة ترتكز على أرفع معايير الإبداع، إذ يسلط الضوء على أبرز القصص التي توارثتها الأجيال في دولة الإمارات، لتكريس قيم وعِبر هذه القصص من الشجاعة والمروءة والصبر والحِكمة".

وأضاف السويدي: "نفخر في دولة الإمارات بتعايش أكثر من 200 جنسية في مجتمع واحد، حيث يحتفل الجميع من مواطنين ومقيمين بهذا اليوم الغالي على قلوبنا. ومع استقطاب الدولة للمزيد من الزوار والمقيمين من المنطقة والعالم، نثق بأن عرض إرث الأوّلين سيعرّفهم على محطات من التاريخ الإماراتي المشرّف".

تجدر الإشارة إلى إطلاق عددٍ محدود من التذاكر عبر الموقع الالكتروني www.uaenationalday.ae أو من خلال الاتصال على الرقم 80086823 ابتداء من 30 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً.