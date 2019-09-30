أفريقيا الوسطى تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتبارا من 8 أكتوبر 2019

المصدر: وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من 8 أكتوبر 2019.

أما بالنسبة لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية تمنح لهم تأشيرة عند الوصول وذلك عند تقديم وثيقة تبرر غرض زيارتهم، ودفع رسوم التأشيرة للحصول على فترة إقامة على أراضيها لمدة أقصاها 90 يوما.

يأتي ذلك بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي تم توقيعها في 8 سبتمبر 2019 في مدينة أبوظبي حيث وقعها عن حكومة دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وعن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى سعادة سيلفي بايبوتيمون- وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج وأصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأشاد سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإعلان أفريقيا الوسطى إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها، مؤكدا علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

ولفت سعادة أحمد ساري المزروعي إلى أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي .. مؤكدا أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل الرعاية والسعادة للمواطن الإماراتي حول العالم.