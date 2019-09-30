«إقامة دبي» تنظم لقاءً توعوياً مع 120 مواطناً يعملون في «آمر»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لقاءً توعوياً جمع أكثر من 120 مواطناً ومواطنة يعملون في مراكز آمر النموذجية، في مقرها الرئيسي في الجافلية بدبي، وذلك بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من الضباط والمسؤولين في الإدارة.ويأتي تنظيم اللقاء الذي أداره الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، ضمن أهداف إقامة دبي على تعزيز التواصل مع موظفيها من الصف الأمامي وإطلاعهم على سير العمل والوقوف على ملاحظاتهم واستفساراتهم وتذليل العقبات التي تقف أمامهم، ما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تسعد المتعامل.

ملتقيات

ورحب اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، بالحضور، مبيناً حرص إقامة دبي على عقد مثل هذه الملتقيات التوعوية وتفعيل قنوات التواصل مع شركائها للاطلاع على أحدث مستجدات العمل والاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم عن قرب، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات كفاءة عالية على صعيد العمل الحكومي بالمستوى الذي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة عامة، ودبي على وجه الخصوص. وأضاف اللواء بن سرور: «إننا في إقامة دبي لا نقبل أن نقدم خدمات عادية في مراكزنا، فإذا تميزنا بالأداء وكان لدينا الحس التطويري، ارتقت خدماتنا للمستويات المطلوبة للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة بأن تكون الخدمات الحكومية خدمات متميزة تسعد المتعاملين».

تواصل

ووجّه بن سرور المسؤولين بدراسة ملاحظات واستفسارات الموظفين المتعلقة بسير العمل، مؤكداً أن هذا سيسهم في رفع مستوى التواصل بين الإدارة وموظفيها في المراكز الخارجية، بالإضافة إلى تحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل، لما يشكله ذلك من دور كبير وفعّال في الارتقاء بمستوى إقامة دبي التي لا تتوانى عن تقديم أحدث الخدمات.