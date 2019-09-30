مستفيدون: مبادرة القيادة تجسيد لأبهى صور العطاء

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

ثمّن عدد من المستفيدين توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي.

وأعربوا عن بالغ سعادتهم وخالص شكرهم على المبادرة الخيرة التي خففت على كاهلهم دفعات القروض السكنية، مؤكدين أن المكرمة تجسيد لأبهى صور العطاء.

استقرار اجتماعي

وقال راشد سيف سعيد مرشد المقبالي، إن القيادة الرشيدة، ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسخّر جميع الإمكانيات لأبناء الوطن من أجل توفير معيشة مناسبة لهم، مؤكداً أن المبادرة أدخلت الفرحة على قلوب الجميع، لدورها الفاعل في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وذكر المقبالي أن توجيهات القيادة الرشيدة هي امتداد لنهج العطاء الذي بدأه الشيخ زايد لتعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطن، مؤكداً حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن وتماسك الأسرة الإماراتية.

مستقبل أفضل

من جهته، قال توفيق محمد صالح المرزوقي، إن «القيادة الرشيدة ومنذ تأسيس الدولة، تولي جُلّ اهتمامها لأبناء الوطن، ولا تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين وأسر المتوفين يصب في هذا الاتجاه».

وأكد المرزوقي أن المبادرة تترجم رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات.

عيش كريم

وقال عبدالله محمد عبدالرحمن آل علي، إن الإمارات منذ أن أسسها الشيخ زايد، تسعى قيادتها جاهدة لتوفير العيش الكريم لأبناء الدولة، وهذا النهج واضح للعيان سواء في المجال الصحي أو التعليمي أو العناية بالمساكن والطرق والأماكن العامة، كما استمر هذا النهج في عهد قيادتنا، لتبقى الدولة في تقدم مستمر.

مبادرات

وأكد حسين صالح الحارثي، أن المكرمة تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن وتوفير ضروريات الحياة له، كما تجسّد الأهمية التي توليها القيادة للأسرة الإماراتية، كونها عصب المجتمع.

ولفت الحارثي إلى أن تلك المبادرات المستمرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعكس في الواقع مدى حرص القيادة على التخفيف على المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ترابط

وقال سالم عوض محمد البلوشي، إن الأيادي البيضاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أثمرت عن نهضة شاملة في كافة القطاعات والميادين، مشيراً إلى أن هذه الأيادي البيضاء لم تكتفِ بتوزيع المساكن والأراضي السكنية، وإنما طالت إعفاء عدد من المتقاعدين وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، وذلك من أجل التخفيف على كاهلهم.وأضاف «نحمد الله أن أنعم علينا بهذه القيادة الحكيمة»، لافتاً إلى أن هذه المكرمة تأتي تأكيداً على حرص القيادة على تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين قدر الإمكان.