محمد بن زايد يبحث مع أمين عام حزب الشعب الأوروبي علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس انطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي.

وبحث سموه وانطونيو استوريز خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وخاصة في المجالات البرلمانية.

وتبادل سموه والضيف الأوروبي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.