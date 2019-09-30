إسعاد موظف في شرطة دبي وأسرته بمسكن مجاني

المصدر: دبي - البيان

سلّم الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي، مفتاح مسكن مجاني إلى أحد موظفي شرطة دبي، بحضور العميد عبد الله حسين خان مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، ومنى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وذلك ضمن مبادرات اللجنة الهادفة إلى تحقيق السعادة لكل حاملي البطاقة.

وقالت منى العامري: إن المبادرة التي تحمل عنوان «قريبين منكم»، جاءت بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحل إشكاليات طارئة حلت مع مسكن العريف عمر محمد يوسف الذي يقطن مع أسرته المكونة من 10 أشخاص، وعليه فقد سارعت اللجنة بالتعاون مع شركائها إلى توفير مسكن مناسب له ولعائلته يحوي كل مستلزمات الأسرة الحياتية.

وأكدت العامري أنهم يعملون وفق توجيهات اللواء المري بضرورة تذليل كل العقبات التي تقف أمام الموظفين، والحرص على إسعادهم بما يمكنهم من القيام بالأعمال المنوطة إليهم بسهولة ويسر.

وأشاد العميد عبد الله خان بجهود فريق إسعاد ومبادرتهم الإنسانية المتميزة، قائلاً: «إن «إسعاد» لم تعد بطاقة خصومات فقط، وإنما امتدت ميزاتها لتشمل مبادرات إنسانية خيرية في مجالات عدة، أبرزها المبادرات التعليمية والصحية، حتى غدت اللجنة اليوم بفريقها المميز، عموداً رئيسياً لإسعاد موظفي شرطه دبي وكل حاملي بطاقة إسعاد.

من جانبه، قدّم المقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس لجنة بطاقة إسعاد، الشكر إلى شركاء «إسعاد» على تعاونهم، وهم شركة الموارد للاستثمار العقاري، شركة2XL للمفروشات، وشركة «أحلى جو» للإلكترونيات، على رعايتهم لمثل هذه المبادرات الاجتماعية التي تعزز علاقات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقق السعادة والاستقرار في المجتمع.

حضر التسليم أعضاء لجنة بطاقة إسعاد: حسن الشامسي، وصلاح هادي، ووحيدة عبد القادر.