«أبوظبي للإسكان» و«التقاعد» يشيدان بـ«الإعفاء من سداد مستحقات القروض»

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد بشير خلفان المحيربي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.وقال المحيربي إن الهيئة تبذل أقصى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها، حسب سياسات هيئة أبوظبي للإسكان، مضيفاً أن إعفاءات التقاعد من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه متاحة للمتقاعدين المواطنين من ذوي الدخل المحدود عند الإحالة إلى التقاعد عن العمل وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.

تسهيلات

وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن هذه المبادرة جاءت من منطلق حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير العيش الكريم للمواطنين، ورغبة القيادة الرشيدة في تقديم كل التسهيلات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي، خاصة لذوي الدخل المحدود.ولفت إلى أن ضم فئة المتقاعدين للمشمولين بالإعفاء من القروض السكنية للمرة الأولى يأتي استكمالاً لحزم المزايا التي توفرها الدولة للمتقاعدين، خاصة محدودي الدخل منهم.