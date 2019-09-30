مواطنون: 10 اعتمادات أثلجت صدورنا وتمنح الباحثين عن العمل وظيفة لبناء البلد

المصدر: دبي، الفجيرة - عائشة الكعبي وشيرين فاروق

أشاد مواطنون باعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، لافتين إلى أن القرارات أثلجت صدورهم، وستمنح الباحثين عن العمل فرصة الحصول على وظيفة لبناء ورفعة البلد.



وقال المواطن محمد الظهوري، من دبا الفجيرة، إن الاعتمادات ستفتح له الباب كشاب باحث عن العمل لإثبات وجوده والإسهام في رفعة وطنه.

وتابع: «ما زلت حتى اليوم أبحث عن فرصة عمل منذ سنوات طويلة»، موضحاً أن توفير 20 ألف وظيفة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتوطين الذي يمثل أولوية.



وعبّرت المواطنة شيخة عبد الله، خريجة إدارة أعمال، عن سعادتها بقرارات مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنها ستمنح الباحثين عن عمل فرصة الحصول على وظيفة يستطيعون من خلالها بناء ورفعة البلد، لافتة إلى أن القرار يركز على مرحلة «تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر».



أيضا أكدت المواطنة شماء الملا أن القرارات أكبر دليل على إيلاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأولوية الرئيسة لملف التوطين.

ولفتت الملا إلى أن الشباب الإماراتي يمتلك كل مقومات النجاح.



أيضاً ذكر خلفان بن صرم أن القرارات خطوة طيبة تشجع المواطنين على الولوج إلى سوق العمل، خصوصاً في الوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير حياة كريمة للمواطنين في ربوع وطنهم.



من جهتها، أكدت سهيلة مبارك، موظفة بـ«اتصالات»، أن القطاع الخاص بقرار المساواة بين موظف الحكومي والخاص سوف يصبح شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفاً استراتيجياً وجزءاً من منظومة السلامة الاقتصادية البعيدة المدى.