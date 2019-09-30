ناصر الهاملي: ملف التوطين يشهد تحولاً استراتيجياً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لملف التوطين وفق رؤية وطنية ثاقبة، يدخل هذا الملف في مرحلة جديدة ويحدث تحولاً استراتيجياً يقوم على أساس تعزيز مبدأ تكامل أدوار مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتأهيل وتدريب وتوظيف وتمكين الموارد البشرية الوطنية وإعداد الكفاءات وتعزيز مشاركتها في القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وثمّن معاليه رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجنة متابعة تنفيذ قرارات الموسم الجديد، والتي أثمرت جهودها عن حزمة قرارات التوطين التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم.

وأكد الهاملي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لن تدخر جهداً في التنفيذ الفوري لحزمة قرارات التوطين بالطريقة المثلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، وعظيم الثقة التي تشرفنا بها والمسؤولية الوطنية التي كلفت بها مختلف الجهات المعنية.