عبدالله الفلاسي: ملف التوطين أولوية في خطط محمد بن راشد

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي، لا يؤمن بالمستحيل، ولديه رؤية واضحة للقيادة وتحقيق الأهداف، وقد وضع نصب عينيه إيجاد الحلول المناسبة لملف التوطين، وهذا ما يبرز جلياً في القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في دولة الإمارات الذي ترأسه سموه أمس وأصدر عشرة قرارات لدعم ملف التوطين.

وأضاف مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن ملف التوطين في الإمارات سيبقى ملفاً حيّاً، وسوف تتم متابعته من قبل جميع الجهات ذات العلاقة محلياً واتحادياً وسوف يلقى كل الدعم مالياً وقانونياً وتشريعياً لأن ملف التوطين يمثل أولوية في استراتيجيات وخطط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي أن إقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات عشرين ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتماد المخصصات المالية لتدريب 18 ألف مواطن، وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة، تعد حلولاً مهمة وخطة طريق واضحة المعالم لتوفير فرص عمل لأبناء الإمارات.

وثمن الفلاسي قرارات التوطين ومنها تعديل قانوني العمل والمعاشات، للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي، وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة.