«دبي للإحصاء» يتوسع بجمع بيانات العاملين في القطاعات الاقتصادية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلن عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن المركز سوف يتوسع خلال الفترة المقبلة في عمليات جمع البيانات الخاصة بالعاملين في القطاعات الاقتصادية في دبي بهدف الحصول على بيانات تفصيلية عن الموارد البشرية لديها ومدى تطور عملية التوطين، لتقديم الدعم المعلوماتي الخاص بقياس مؤشرات التوطين.

وأوضح المهيري لـ«البيان» أن التوسع سيشمل جميع البيانات في القطاعات الاقتصادية بالإمارة من قطاعات مختلفة مثل النقل والصناعة والتجارية والإنشاءات والعقارات.. الخ، لافتاً إلى أن «المركز يلعب دوراً بارزاً في تقديم الدعم المعلوماتي لقياس مدى تقدم الخطة الاستراتيجية في دبي، ولدينا بيانات سجلية ومسوح اقتصادية ننفذها لحصر الموارد البشرية».

وأضاف: «تمثل البيانات والمعلومات الإحصائية ركيزة أساسية لعمليات التخطيط واتخاذ القرار لدى القيادات الحكومية ولدى مجتمع الأعمال، كما تمثل تلك المعلومات والبيانات أهمية كبيرة في دعم جميع القطاعات»، مبيناً أن جميع عمليات المركز في إصدار المؤشرات والبيانات الإحصائية تستند إلى أحدث المعايير الإحصائية المعتمدة دولياً.

وقال إن المركز يقوم بتصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح الإحصائية السكانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإمارة، إضافة إلى توفير بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة لمتخذي القرار والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام والباحثين والأفراد والمجتمع الدولي، كما يقوم المركز بإعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية طبقاً لأفضل الممارسات كمؤشرات مرجعية على مستوى الإمارة.