عمار النعيمي يوجّه حكومة عجمان بإطلاق مبادرات تسهم في استدامة التوطين

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالقرارات التي اتخاذها مجلس الوزراء، وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخاصة بدعم ملف التوطين، والتي تجسّد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن، مؤكداً سموه التزام حكومة عجمان بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فيما يتعلق بعملية التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالاهتمام بالعنصر البشري المواطن، وأن يكون الإماراتي هو الخيار الأول للتوظيف.

ووجّه سموه فريق عمله في حكومة عجمان بتكثيف العمل لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج والسياسات التي تسهم في استدامة ملف التوطين، وتوفير الحوافز الحكومية لكل من يسهم في تعزيز عملية التوطين، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق أعلى نسب التوطين في مختلف القطاعات، واتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها أن تدعم ملف التوطين، وتعكس نتائج فعلية لرفع مؤشراته خلال المرحلة المقبلة، والعمل في إطار من الشفافية لمعرفة الأسباب والتحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفاتنا في ملف التوطين، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاستفادة من تجارب الآخرين.

وأكد سموه أن حكومة الإمارات سخّرت للمواطن كل الإمكانيات لتأهيله ووضعه على المسار الصحيح، وأنه قادر على إحداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات، إذ نشهد اليوم نماذج إماراتية مشرّفة قدمت إنجازات تفتخر بها الدولة على كل الصُّعد الإقليمية والعالمية.

وأضاف سموه أن من حق المواطن أن يجد متسعاً يعكس به خلاصة مسيرته التعليمية والأكاديمية ويحقق ذاته الطموحة، وأنه الأحق والأجدر بتحمل مسؤولية بناء وطنه وازدهاره.