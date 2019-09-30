«صحة دبي» تطلق حملات توعوية وفحوصات مجانية لأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي حملة توعوية موسعة لتنمية الوعي المجتمعي بأمراض القلب ومخاطرها ومسبباتها، وسبل تجنبها. شملت الحملة مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية للمؤشرات الحيوية للجسم، منها: ضغط الدم، والسكري، إلى جانب الاستشارات المباشرة، التي قدمها أطباء واختصاصيو الهيئة في مختلف المواقع بدبي. جاء ذلك بمناسبة احتفاء الهيئة باليوم العالمي للقلب، وتعزيزاً لمنظومة الوقاية من الأمراض التي تتبنى الهيئة تنفيذها، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية. ولدى تفقده لأنشطة وفعاليات الحملة، أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن أمراض القلب على وجه التحديد لا تزال هي التحدي الأكبر على الساحة الصحية الدولية، ليس لأنها المسبب الأول للوفيات في العالم، فقط، وإنما لتداخلها المباشر مع العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، وتأثيراتها الجانبية الواسعة في القدرة الإنتاجية للأفراد.

17 مليوناً

وذكر معاليه أن أكثر من 17 مليون نسمة يقضون نحبهم بسبب الأمراض القلبية الوعائية في العالم سنوياً، وأن قيمة التوعية وأساليب الوقاية من الأمراض وطرق التشخيص المبكر المتطورة تظهر أهميتها في تأكيد منظمة الصحة العالمية على أنه يمكن تفادي مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 80% إذا ما تم اكتشافها في سن مبكرة.

الوقاية

قال معالي حميد القطامي: إن الهيئة، وإن كانت تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها من أجل جودة الحياة والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، فإنها تنطلق من أساس الوقاية من الأمراض، وتحسين الأنماط الحياتية للأفراد، لتجنب الإصابة بالأمراض، وذلك من خلال منهجية واضحة وخطط وبرامج.