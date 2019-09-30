بلدية دبي تطلق أول مشروع لإنتاج الطاقة الخضراء بـ 242 مليون درهم

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت بلدية دبي مشروع المحطة المتطورة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي في محطة ورسان، لاستغلال الغاز الحيوي في إنتاج الطاقة الخضراء، بتكلفة 242 مليون درهم، ويسهم في خفض انبعاثات الكربون بمعدل 31000 طن سنوياً، وتوفير 325 مليون درهم خلال 25 عاماً، وهو المشروع الأول من نوعه في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة فيوليا العالمية الرائدة في مجالات المياه والطاقة والبيئة. ويتضمن المشروع، تشييد محطة ذات طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف ميجاواط، وهذا ما يعادل 50% من احتياجات الطاقة الكهربائية لمحطة ورسان. أعلن ذلك المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البلدية بمقرّها، وقال: «يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتنفيذ بنية تحتية متطورة، وبأفضل تكنولوجيا، وكذلك يأتي ضمن جهود البلدية، لإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتكون محطات مكتفية ذاتياً من ناحية احتياجات الطاقة الكهربائية في عمليات التشغيل».

تكاليف التشغيل

ويستهدف المشروع تخفيض تكاليف التشغيل السنوي لمحطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال استخدام الطاقة المنتجة من الغاز الحيوي الناتج ثانوياً من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، واستغلاله في تشغيل المحطة نفسها، وتقليل حجم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لمحطة ورسان بمقدار 31000 طن سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن 7 آلاف منزل في دبي. وأوضح داوود الهاجري، أن المشروع يسهم في توفير بنية تحتية متطورة، وتحقيق الاقتصاد المستدام، ويعتبر هذا المشروع تجسيداً لالتزام دبي بتوجيهات قمة COP 21، ووفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تسعى إلى جعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول 2050.

تشغيل تجاري

وأوضح المهندس فهد العوضي، مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي أن التشغيل التجاري للمشروع، سينطلق مع بداية عام 2021، ولمدة 25 عاماً. وأضاف العوضي: «إن هذا المشروع سيساهم في التقليل من المخلفات الناتجة عن محطة ورسان، بتحويل 58 ألف متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى طاقة كهربائية، مما يقلل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وهذه حلقة وصل مهمّة في سلسلة الاقتصاد المستدام».

وأعربت شركة فيوليا العالمية عن أهمية التعاون والشراكة مع بلدية دبي من خلال هذا المشروع.

شراكة

يعتمد المشروع على مبدأ شراكة القطاعين العام والخاص، بين بلدية دبي وشركة فيوليا الفرنسية، ويهدف إلى توفير الإمكانيات الخاصة، للحفاظ على استمرارية إنتاج الغاز الحيوي وضمن المواصفات المطلوبة لغرض استخدامه كمصدر بديل لإنتاج الطاقة في محطة ذات مواصفات فنية متطورة.