حصة بوحميد: وزارة تنمية المجتمع ركن أساسي لدمج أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال مشاركة الوزارة بالمسرعات الحكومية في «يومي أجمل معكم»: إن وزارة تنمية المجتمع تعتبر ركناً أساسياً في حلقة تكاملية تعزز الدمج والتحفيز والتمكين لأصحاب الهمم مجتمعياً، مشيرة إلى أن حملة «يومي أجمل معكم» الموجّهة بصورة مباشرة نحو المرأة من أصحاب الهمم، في إطار الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، تتخذ مستوى رفيعاً من الأهمية الوطنية والمجتمعية وحتى التشريعية والتنفيذية، لكونها تأتي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توافقاً مع رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تشكل قدوة العطاء والرعاية والتمكين لكافة أبناء الوطن، ولأصحاب الهمم على وجه الخصوص.

وأشارت معاليها إلى أهمية حملة «يومي أجمل معكم» التي يجري تنفيذها ضمن المسرعات على أرض الواقع، برؤية تشاركية لــ 30 جهة حكومية وخاصة، تحقيقاً لمنهجية مستدامة في دعم جهود تمكين وريادة المرأة، والتي تستهدف أصحاب الهمم وذويهم والقائمين على رعايتهم وكافة أفراد المجتمع، لتجاوز عدد من التحديات خلال 100 يوم، منها حماية أصحاب الهمم من أشكال الإساءة المختلفة، ونشر ثقافة إيجابية جديدة في التعامل مع أصحاب الهمم، ولا سيما المرأة.

وأضافت: تتولى الوزارة في إطار دورها ومشاركتها على مستوى المسرعات، تنظيم عدد من ورش التوعية والتثقيف للأهالي وأصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحقيقاً لمبدأ الرعاية والحماية لأصحاب الهمم في المجتمع.