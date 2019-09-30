محمد بن زايد: سهيل الكتبي رحل عنا تاركاً أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة.. «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال سموه عبر «تويتر»: رحم الله فقيدنا الكبير الغالي سهيل بن مبارك الكتبي.. رحل عنا تاركاً أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله.. ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأسرته جميل الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تغريدة عبر«تويتر»: «خالص عزائنا لأمنا «أم الإمارات» ولعموم أسرة آل نهيان الكرام في وفاة فقيدنا الغالي سهيل بن مبارك الكتبي، أحد رجالات الوطن الأوفياء خلقاً وسيرة وإنجازاً، وصاحب الخير الذي لا ينقطع في حضورٍ أو غياب، ترك بصمة محبة ووفاء في قلوب الجميع، اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مُدخله».

من جهته، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تغريدة عبر «تويتر»: «كان الفقيد الكبير والشاعر سهيل بن مبارك الكتبي مثال المحب لوطنه الحريص على مجتمعه وأهله فأحبه الجميع واستقوا منه مشاعر الانتماء والعطاء وتجلى ذلك في أفعاله وقصائده بأبهى الصور والأحاسيس. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».