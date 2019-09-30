نهيان بن مبارك يشهد انطلاق منتدى المعرفة العربي للتنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت أمس في أبوظبي تحت برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة، الرئيس الفخري لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائدة، أعمال «منتدى المعرفة العربي للتنمية المستدامة» بنسخته الخريفية تحت عنوان «المحافظة على أرضنا - اكتشاف مواهبنا» بمشاركة 800 طالب وطالبة من جامعات الدولة.

مستقبل مستدام

وتتمحور بحوث وموضوعات المنتدى - الذي تنظمه لجنة تمكين المرأة بمجموعة الأعمال الفرنسية، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، والرابطة الفرنسية في الإمارات ومجلس القيادات الجامعية في الدولة - حول شعار «إرث المؤسسين لمستقبل مستدام لشباب دولة الإمارات العربية المتحدة».

حضر المنتدى لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وإيستل بانيون الرئيس الفخري للجنة تمكين المرأة في مجموعة الأعمال الفرنسية في الإمارات وإسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا وخالد بن حريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة» والدكتور وقار أحمد رئيس جامعة أبوظبي والدكتور كريم صغير، رئيس جامعة عجمان، والبروفيسور إريك قنال فورج عميد كلية القانون في جامعة السوربون والدكتور ماجد الخميري نائب مدير جامعة السوربون للشؤون الإدارية والمالية.

تسامح ‏

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته بالمشاركين بالمنتدى، معرباً عن فخره بهذا الحدث لثقته العالية بأهميته كأحد النشاطات المهمة التي تترجم استراتيجية دولة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على التنمية المعرفية المستدامة، وتأكيدها تعزيز رأس المال البشري والمتمثل بفئة الشباب الواعدين لضمان ديمومة حركة عجلة التنمية المعرفية والنمو المستمر للمجتمع الإماراتي.

وأكد معاليه الأسس الضرورية لبناء شباب يتحلون بشيم التسامح والانفتاح وتقبل ثقافة الآخر تلك الروح التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة.