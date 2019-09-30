اعتماد التشكيل الجديد لمجلس شباب «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

اعتمد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، التشكيل الجديد لمجلس شباب الهيئة في دورته الثانية، والذي يضم 19 من موظفي وموظفات الهيئة الشباب يمثلون مختلف القطاعات. وترتكز استراتيجية المجلس على 5 محاور رئيسة تشمل: «القيم والهوية الوطنية، والتعليم المستمر، والتطوير المهني، ومسرعات المستقبل والابتكار، والاستدامة».

وأثنى الطاير على جهود أعضاء مجلس شباب الهيئة في دورته المنتهية، ورحب بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وأضاف: «نعمل في مختلف مشروعاتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، وتوفير منصة فاعلة للتعرف إلى آراء الشباب بشأن مختلف القضايا، وإيصال أفكارهم واقتراحاتهم وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن. ويدعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية الهيئة للاستثمار في الطاقات الشابة، فشباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة، كما يسهم المجلس في تعزيز التواصل بين الموظفين الشباب ومجلس دبي للشباب، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب، بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكّنين، ملؤهم الفخر والسعادة، ورؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «توفر القيادة العليا للهيئة جميع الإمكانات للشباب لتمكينهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، كما تحرص على تعزيز التواصل البناء مع الشباب من موظفي وموظفات الهيئة للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم. وقد نجح مجلس شباب الهيئة في دورته الأولى بتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة التي عززت من دور الموظفين الشباب في الهيئة، ويضم المجلس في دورته الثانية نخبة من الكفاءات المواطنة الشابة من مختلف قطاعات الهيئة، ونحن واثقون من أنهم سيشكلون إضافة مهمة لجهود الهيئة في مجال تمكين الشباب للحفاظ على تميز الهيئة».

وبالنيابة عن أعضاء مجلس شباب الهيئة في دورته الثانية، تقدمت عائشة محمد الرميثي، رئيس المجلس، بالشكر للقيادة الرشيدة التي تولي كل الاهتمام للشباب، كما تقدمت بالشكر إلى سعيد محمد الطاير، والإدارة العليا للهيئة لثقتهم في أعضاء المجلس الجديد، وحرصهم على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتمكين موظفي الهيئة الشباب. وتعهد أعضاء المجلس بالعمل على تعزيز المشاركة الإيجابية لموظفي الهيئة الشباب، وضمان المزيد من التفاعل البناء بينهم وبين الإدارة العليا، وتحديد التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والاستفادة المثلى من قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى فئة الشباب، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة.