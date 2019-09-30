بدء التسجيل في «مستقبل صحي للإمارات» غداً بمستشفى لطيفة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

كشفت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة، أن هيئة الصحة في دبي سوف تبدأ اعتباراً من غد الثلاثاء تسجيل المواطنين بدراسة «مستقبل صحي للإمارات» في مستشفى لطيفة. وأوضحت لـ«البيان» أن الدراسة تستهدف 5 آلاف مواطن من أبناء دبي تتراوح أعمارهم بين 18- 40 سنة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة نيويورك أبوظبي وشركة فايزر «أبجون» العالمية للأدوية، حيث قام بتوقيع المذكرة الدكتور أمريت راي، الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية بشركة فايزر «أبجون»، والبروفيسور فابيو بيانو عميد جامعة نيويورك أبوظبي، في مؤتمر صحفي بحرم جامعة نيويورك أبوظبي.

وأعربت منى تهلك عن أملها بإنجاز وتسجيل العدد المطلوب خلال عام واحد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل المواطنين الأصحاء وإجراء فحوصات دورية لهم لمتابعة كل جديد يطرأ عليهم.

وأكدت أنه تم تسجيل 7 آلاف مواطن في أبوظبي للمشاركة في دراسة المستقبل الصحي للإمارات، التي تستهدف الوصول إلى 20 ألف مواطن في مختلف إمارات الدولة بحلول مارس 2021. وأوضحت أن الدراسة تشمل 10 آلاف مواطن في أبوظبي و5 آلاف في دبي و5 آلاف في المناطق الشمالية. وأضافت أن دراسة «مستقبل صحي للإمارات» طويلة المدى، وتهدف إلى فهم ومعرفة تأثير الأنماط المعيشية، والعوامل الصحية، والبيئية، والوراثية على الحالة الصحية لدى المجتمع، كما تهدف الدراسة إلى معرفة العوامل المسبّبة للسمنة، ومرض السكري، وأمراض القلب.

وتتناول مذكرة التفاهم بين جامعة نيويورك أبوظبي وشركة فايزر «أبجون» العالمية للأدوية تحسين صحة سكان دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون من خلال بناء الكوادر اللازمة للبحوث الإكلينيكية ودعم الباحثين في مختلف الميادين.

وأكد البروفيسور فابيو بيانو، عميد جامعة نيويورك أبوظبي أن مذكرة التفاهم علامة فارقة بالنسبة لمركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي ودراساتها المستقبلية الرائدة في دولة الإمارات، ما يسمح للباحثين لدينا بتوسيع نطاق الأبحاث، وزيادة مجموعة المشاركين المحتملين. وقال الدكتور أمريت راي، الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية لقسم شركة فايزر أبجون- إن المرضى جزء لا يتجزأ من مهمتنا. وطموحنا تخفيف العبء العالمي للأمراض المزمنة، سواء كان ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، أو مرض السكري، أو أمراض الجهاز التنفسي.