1431 قضية نظرتها محاكم رأس الخيمة عبر الفيديو في 15 شهراً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن تبني الخدمات الذكية والإلكترونية أسهم في ارتفاع عدد القضايا المنظورة عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرنس» لنزلاء المؤسسة العقابية، إلى 1431 قضية خلال 15 شهراً، بواقع 848 قضية منذ بداية العام الجاري، و583 قضية منذ انطلاق الخدمة في يونيو 2018، والتي تتم بين القضاة والنزلاء على ذمة القضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، وتوثيقها عبر شبكة مغلقة، متجاوزة الجلسات التقليدية وما كان يترتب عليها من تحديات.

وأشار إلى أن تقنية الفيديو كونفرانس أسهمت في تقليص الإجراءات إلى دقائق مقارنة بالفترة السابقة التي تتطلب نقل النزيل إلى قاعة المحكمة، وتسريع مراحل التقاضي في الدعاوى المقامة ضدهم، مع توفير المترجم للحالات غير الناطقة بالعربية ضمن الهيئة القضائية في جلسة المحاكمة بالتنسيق مع المؤسسة العقابية، مؤكداً استمرار تطوير خدمات المنظومة القضائية والمتعاملين في محاكم رأس الخيمة، ضمن خططها لاستشراف المستقبل ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة والمتعاملين.

وأضاف: أطلقت محاكم رأس الخيمة كذلك خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي تتم بين قضاة التنفيذ والموقوفين دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً إلى مقر المحاكم.