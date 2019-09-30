شرطة دبي تطلق خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لخدمة منصة «ecrime» عبر التطبيق الهاتفي الذكيّ، لتعزيز وصول الجمهور لجميع الخدمات والخصائص بطريقة سهلة وسلسة في تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي مجتمع آمن.

جاء الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية برئاسة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة، وحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضبط والأفراد.

وأشار إلى أن منصة «ecrime» تتعامل مع البلاغات بخصوصية وسرية تامة، وتقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، وللمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، وتتعامل المنصة مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي؛ معاملة استكمال الإجراءات القانونية، ومعاملة تقديم المعلومات والشكاوى، بالإضافة إلى خدمة تقديم المساعدات التقنية حول الاختراقات الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وخطوات الدعم الفني لاسترجاع البريد الإلكتروني وغيرها.

3 خطوات

من جانبه، أوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، توفر خدمة التطبيق الذكي الذي يعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملة، على منصتي «أبل ستور» و«بلاي ستور» عبر الحساب الخاص بشرطة دبي. وأشار العميد الرزوقي إلى اختصار خطوات تقديم البلاغ عبر التطبيق الذكي لمنصة «ecrime»، لـ 3 خطوات بسيطة، بعد أن كانت 7 خطوات، تبدأ من تسجيل البيانات الشخصية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي أو صاحب المعاملة على هاتفة النقال.

14 ألف بلاغ

قال العميد جمال سالم الجلاف: إن عدد المعاملات التي استقبلتها منصة «ecrime» منذ إطلاقها في مايو 2018، بلغ 14 ألفاً و132 معاملة، تنوعت ما بين المعاملات التقنية والمعلوماتية والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى بلاغات الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن تحويل منصة «ecrime» الإلكترونية إلى تطبيق على الهواتف الذكية يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا وتطويعها.