14 مركزاً جاهزاً لاستقبال الناخبين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 جهوزية 14 مركز انتخاب لاستقبال المواطنين يوم العرس الانتخابي الرئيس.

وأكدت اللجنة حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم العملية الانتخابية لتسير بسلاسة ويسر وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وللخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

وأشارت اللجنة إلى اكتمال الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانيات بهدف ضمان الجاهزية التامة لجميع المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي،، وبقدرة استيعابية لاستقبال جميع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، وسرعة التصويت وانسيابية الحركة، بما يضمن تنفيذ عملية انتخابية متميزة.

من جانب آخر، عقدت لجنة إمارة أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً مع فرق العمل داخل اللجنة، بحثت فيه آخر الاستعدادات والتنسيق لتنظيم سير عملية التصويت الانتخابي مع بدء العد التنازلي لعمليات التصويت والتي ستنطلق في المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر من 1 ولغاية 3 أكتوبر، ويوم التصويت الرئيس المقرر في 5 أكتوبر 2019.

وشملت المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي 14 مركزاً انتخابياً، موزعة بحسب أيام التصويت، ففي أيام التصويت المبكر خلال الفترة من 1 وحتى 3 أكتوبر سيكون التصويت في أحد الأماكن الثلاثة التالية: «مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، صالة أفراح مدينة زايد». أما في يوم الانتخاب الرئيس الموافق 5 أكتوبر 2019 فسيكون التصويت في أحد المراكز الانتخابية التالية في مدينة أبوظبي: مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مدرسة مبارك بن محمد، ياس مول، جامعة زايد، مجلس الوثبة. أما في منطقة العين فسيكون التصويت في: مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، قاعة أفراح الوقن، قاعة أفراح الظاهر، قاعة أفراح الهير، مدرسة شيخة بنت سرور – اليحر.

وفي منطقة الظفرة فسيكون التصويت في: صالة أفراح مدينة زايد، وصالة أفراح مدينة غياثي، وصالة أفراح مدينة السلع، ومجلس جزيرة دلما.

تعاون

أبدت لجنة إمارة أبوظبي استعدادها الدائم بالتعاون مع جميع لجان إمارات الدولة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، لاستقبال استفسارات المرشحين والناخبين والرد عليها، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية والتقنية، بما يحقق تنفيذ وإتمام سير العملية الانتخابية بكل نجاح وتميّز.