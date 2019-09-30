أحمد علي الزعابي: برنامجي تأمين التعليم الرائد والعيش الكريم لكل مواطن.. ونظام تقاعد متكامل

المصدر: دبي - وائل نعيم

يركز أحمد علي بن سالم الزعابي المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي في برنامجه الانتخابي، على 4 محاور، تشمل: التوطين، والمتقاعدون وكبار المواطنين، والغلاء المعيشي، والتعليم.

تعليم رائد

وينطلق في برنامجه الانتخابي من رسالة تتمثل في تفعيل دور المجلس الوطني لتأمين التعليم الرائد والعيش الكريم الذي يضمن الوظيفة لكل مواطن، مع ضمان وجود نظام تقاعد متكامل.

ويستهدف من خلال ترشحه للمجلس الوطني الاتحادي إيصال صوت المواطن لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال.

توطين

ويسعى أحمد الزعابي في محور التوطين إلى تفعيل التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي محور غلاء المعيشة إلى رفع سقف الحد الأدنى للأجور، وتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، فيما يسعى في محور التعليم إلى دعم التعليم الحكومي والخاص، وتمكين المعلم المواطن. كما يعتزم مناقشة وضع سياسة واضحة تضمن الحياة الكريمة للمتقاعدين وكبار المواطنين.

ويمتلك أحمد الزعابي خبرة واسعة في مجال التشريفات والبروتوكولات المحلية والدولية تزيد على 23 عاماً، فمنذ بداية مسيرته العلمية كان قريباً من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى المبادئ الأساسية للازدهار والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح الزعابي في تسخير مهاراته العلمية والعملية في خدمة الناس، مستلهماً ذلك من حكمة القيادة الرشيدة وعطائها في خدمة الوطن والمواطن.