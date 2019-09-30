«لجنة أم القيوين» تعرّف بقواعد الانتخابات

المصدر: أم القيوين - وام

أقامت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أول من أمس منصة تعريفية لإطلاع المواطنين على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس وتعريفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات والقواعد والتعليمات العامة للعملية الانتخابية.

وشهدت المنصة التعريفية للجنة، في مول أم القيوين، إقبالاً من الحضور للاطلاع على طبيعة عمل اللجنة وآخر الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية وأهم بنودها. ووزّع أعضاء اللجنة النشرات التعريفية والكتيبات التي تضم معلومات واضحة ومفصلة عن الأمور كافة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

كما قام أعضاء اللجنة بشرح أهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتوضيح تفاصيل الجدول الزمني للتصويت المبكر بالإضافة إلى اليوم الرئيسي للتصويت.