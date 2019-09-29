61 شاغراً للمواطنين من حملة البكالوريوس والماجستير في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تطبيق «توطين» وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توفر 61 وظيفة للمواطنين بالشراكة مع عدة جهات.

ودعت المواطنين الباحثين عن العمل لحضور اليوم المفتوح "الاثنين" 30 سبتمبر لإجراء المقابلات الفورية للشواغر المتوفرة 9 صباحاً -12 مساءً ومن الساعة 12:30 إلى الساعة - 3:30 مساءً بمركز سعادة المتعاملين توطين - دبي بشارع الشيخ زايد، شريطة حمل الشهادات وبطاقة الهوية في اليوم المفتوح للتوظيف، والذي يأتي ضمن مسرعات جديدة لتوظيف المواطنين، والتي أطلقتها الوزارة ضمن مبادراتها وبرامجها، بهدف تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دور الوزارة لا يتوقف عند عملية التوظيف فقط، وإن هناك فرقاً ولجاناً لمتابعة تمكين الموظفين، الذين يتم مقابلتهم في معارض وأيام التوظيف المفتوحة، وأنه يتم التواصل مع الجهات في حال وجود عوائق أمامهم، ومتابعة شكاوى المواطنين على تلك المؤسسات، والتأكد من حصول المستحقين على وظائف.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تنسق مع العديد من الشركات للوقوف على إجراءاتها التي ستتخذها للمفاضلة بين المواطنين الذين يترشحون للتعيين لديها بعد أن اجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم في مختلف الإمارات، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة.