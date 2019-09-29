توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 07:49 والجزرالثاني عند الساعة 09:20 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 26: 10 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الاول عند الساعة 48: 16 والجزر الثاني عند الساعة 05:09 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 41 30 75 25

دبي 40 29 80 20

الشارقة 40 29 85 25

عجمان 40 30 80 25

أم القيوين 39 28 80 20

رأس الخيمة 42 27 85 25

الفجيرة 36 30 85 40

العين 41 28 70 25

ليوا 41 28 80 15

الرويس 41 29 75 30

السلع 42 28 80 25

دلما 39 32 85 45

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبو موسى 38 30 80 40 .