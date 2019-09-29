محمد بن راشد يُشكِّل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 32 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.

ونصّ المرسم على أن يُشكّل المجلس برئاسة ماجد عبيد بن بشير المهيري، وعضوية كل من: ريتشارد بريجز، نائباً للرئيس، ومعالي د. محمـد سعيــد الكنـدي، وسعــدي عبدالرحيــم الرئيــس، وأحمد عيــسى الفــلاحي، ومحمـد جمعــة الشــامسي، ومحمــد يوسـف المـعلــم، وسعيــد عبدالكريــم المالـك، وعبد الكريــم مبـارك المصـعبـي، وعبدالعزيز عبدالرحمن صبري، وجيــتيــندرا مــيــسرا، وعصام عبـداللطيــف بـلا، ورانـيــا تادروس.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.