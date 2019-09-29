أكثر من 25 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام المميزة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني (102) للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم أمس السبت 28 سبتمبر، 25 مليوناً و138 ألف درهم. وجرى المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي.

وحقق الرقم (T50) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بمليونين و (440) ألف درهم، تلاه الرقم (L21) بمليونين و(340) ألف درهم وهذا الرقم من الأرقام التي تحمل رمز إكسبو.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (100) رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، منها (20) رقما تُطرَحُ للمرة الأولى وتحمل رمز (إكسبو).

وتحرص، هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم. وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.

ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافسا إيجابيا بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.