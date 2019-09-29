حادث اصطدام بين حافلتين لنقل الطلاب بكلباء

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث اصطدام بين حافلتين لنقل الطلاب في مدينة كلباء صباح اليوم أثناء توجههم لمدارس الطلبة لم يسفر عن وقوع إصابات، حيث فوجئ سائق إحدى الحافلتين والتي كانت تقل 10 طلاب بدخول الحافلة المتسببة بالحادث والتي كانت تقل 25 طالباً من طريق فرعي إلى الشارع الرئيسي ما أدى لوقوع الحادث.

وكان مركز شرطة كلباء قد تلقى بلاغا بوقوع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019م حيث انتقل على الفور عدد من دوريات الشرطة والدوريات المرورية بمركز شرطة كلباء (جهة الاختصاص)، وفرق الإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتبين عدم وقوع إصابات بين الطلاب عدا طالبة واحدة تم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وإصابتها طفيفة، فيما تم إعادة جميع الطلبة الآخرين بأمان إلى مدارسهم لمتابعة يومهم الدراسي.

وطالبت شرطة الشارقة مجدداً سائقي حافلات نقل الطلاب بالحيطة والحذر، والتركيز والانتباه أثناء القيادة، والتأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى قبل الدخول إليه من الطرق الفرعية، كما نبهت السائقين إلى ضرورة التقيد بقانون السير والمرور والتوقف تماما خلف الحافلة المدرسية عند مشاهدة اللوحة التحذيرية الجانبية للحافلة إلى حين عبور التلاميذ ومرافقيهم للشارع، والسير بتمهل عند المدارس، والالتزام بكافة التعليمات المرورية المتعلقة بالمحافظة على سلامة الطلاب.