تدشين قسم للرعاية الفائقة في مستشفى راشد بخدمات طبية فخمة

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة بدبي قسماً للعناية والرعاية الصحية الفائقة والمتكاملة في مستشفى راشد التابع لها، الذي أطلقت عليه «قسم الفرسان»، بحيث يناظر في خدماته الطبية وتقنياته وبيئة الاستشفاء التي يتسم بها، أرقى مستشفيات العالم ذات الطابع الفندقي، ولكن بأسعار خدمات تنافسية، أقل كثيراً من المتعارف عليه والمعمول به، في خطوة مهمة نفذتها الهيئة تلبية لحاجة فئة وشرائح مجتمعية دعت إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات وتجهيزات مستشفى راشد، لكن ضمن أجواء مختلفة يغلب عليها سمت الفخامة. إلى جانب ذلك دشنت الهيئة التوسعات الجديدة والمطورة في قسمي (العناية المركزة للقلب، والإصابات والجراحة العصبية)، وذلك بطاقة 37 سريراً في القسم الأول، و35 في الثاني، وتجهيزات طبية هي الأحدث، استجابة للطلب المتنامي على خدمات القسمين داخل وخارج الدولة.

ولدى تدشينه (قسم الفرسان) وأعمال التوسعات التي شهدها المستشفى، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن هيئة الصحة بدبي تعتز بامتلاكها أكبر شبكة صحية معتمدة دولياً في العالم، وتعتز كذلك بكون المنشآت الطبية التي تمتلكها مدينة دبي تسهم بشكل أساس في تعزيز مكانة المدينة وتفوقها في أحد أهم المجالات، وهو المجال الصحي. وذكر أن الهيئة، من خلال استراتيجية طموحة، تنفذ مجموعة من الخطط والمشروعات الحيوية التي تؤسس لنموذج صحي مستدام، وحياة أفضل.

إمكانات

وأكد أن الهيئة سخرت إمكانات وطاقات جميع المنشآت الطبية لخدمة الناس ورعاية المرضى، وأنها ماضية في أعمال التحديث والتطوير والتحولات، التي تواكب بها توجهات الدولة وتطلعات دبي، والمستجدات العالمية، وتلبي من خلالها الطلب الحالي والمتوقع مستقبلاً على الخدمات الطبية.

ولفت إلى أن مستشفى راشد، على وجه التحديد، يعد من أهم المستشفيات العالمية المعتمدة دولياً في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، فضلاً عن ريادته على مستوى العناية الفائقة، وتفوقه عالمياً في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، التي جعلته وجهة مفضلة للمرضى الباحثين عن الشفاء والصحة، وخاصة مرضى القلب والأعصاب والعظام، وغير ذلك من تخصصات، تقوم عليها نخب طبية، مزودة بأحدث التجهيزات الذكية في العالم.

وأوضح قائلاً: إذا كان المستشفى بإدارته وفرق العمل القائمة على تطويره بشكل متواصل، قد استجابت للطلب الذي يدعو إلى تقديم الخدمات الطبية المميزة، في أجواء تتسم بالفخامة وبأسعار خدمة تنافسية، فإن ذلك يؤكد قدرة المستشفى على تقديم كل ما من شأنه إسعاد المرضى.

15

يضم قسم الفرسان 15 غرفة وجناحاً، ونجح مستشفى دبي في خلق مناخ صحي رفيع المستوى، كما تمكن من إحاطة المريض بجميع الوسائل المجددة للحياة، من حيث التقنيات والتجهيزات المطورة، والخدمات الطبية والطبية المساندة عالية الجودة.