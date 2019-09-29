صحة دبي تطلق مبادرة «نتعلم لنتغذى» في 4 مراكز صحية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأت هيئة الصحة بدبي تطبيق مبادرة «نتعلم لنتغذى» في 4 مراكز تابعة لإدارة الرعاية الصحية الأولية، وهي مركز الخوانيج الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر الصحي، ومركز سعادة كبار المواطنين، وذلك بهدف تعريف المترددين على تلك المراكز بكيفية اختيار الوجبات والمنتجات الصحية وضرورة قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات.

وقالت وفاء عايش مديرة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة، إن المبادرة عبارة عن وسائل متنوعة تشمل ورش عمل ومحاضرات ومسابقات للتعرف على كيفية اختيار المنتجات الصحية للوجبات الرئيسية والخفيفة والتعريف بكيفية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات الغذائية وأهميتها وزيادة الوعي الصحي حول أهمية اختيار المنتج بعناية.

اختبار

وأضافت وفاء عايش : يتم خلال الورش عرض منتجات مختلفة وتدريب المشاركين على التفريق بين الغذاء الصحي والضار بقراءة مكونات المنتج والبطاقة الغذائية ويتم عمل اختبار قصير قبل وبعد الورشة على شكل استبيان ليتم قياس فهم المشاركين للمادة المقدمة، والهدف هو اجتياز 40 % من المشاركين في الاختبار البعدي، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في مبادرة صحتك في غذائك وصل إلى 479 حتى الآن.

وقالت إن الحملة تشمل أيضاً إلى جانب المراكز الصحية بعض الجهات الحكومية والمؤسسات مثل مجلس دبي الرياضي ونادي النصر ونادي الضباط في شرطة دبي ومطار دبي الدولي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة للاماكن العامة، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على التعريف بأهمية قراءة البطاقة الغذائية والتوعية حول التسوق الغذائي الصحي، كما تم التركيز على التعرف على طرق حفظ وسلامة الغذاء لتجنب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى فوائد وأهمية الماء للإنسان وطرق حفظها

وشددت وفاء عايش على ضرورة تأكد المستهلكين من سلامة المواد الغذائية، وخصوصاً منتجات الألبان والأجبان، نظراً لحساسيتها.

البطاقة الغذائية

وأوضحت أن البطاقة الغذائية تشمل طبيعة ما بداخل العبوة الغذائية، حيث يجب أن تحتوي البطاقة على اسم المادة الغذائية، وقائمة المكونات الغذائية، وبيانات التغذية، والوزن الصافي للمحتويات، والاسم والعنوان وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وتعليمات التخزين، وتعليمات طريقة الاستعمال، إضافة إلى التحذيرات إن كانت المادة قد تسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

مضيفة أن البطاقة يجب أن تشمل تفاصيل المكونات الغذائية فيما تحتويه المادة الغذائية من البروتين، والكربوهيدرات، والدهون، والألياف، والصوديوم، والسكريات، والأملاح ،والفيتامينات.

وأكدت أهمية اكتساب المستهلك لمهارة شراء الأغذية المعبأة، وترتيب أولويات الشراء، واكتساب مهارة شراء الخضراوات والفاكهة ومنتجاتها.

إرشاد

أكدت وفاء عايش أن أهمية البطاقة الغذائية لا تقتصر على معرفة تواريخ صلاحية المنتج الغذائي، بل يتجاوز ذلك إلى كونها تمثل أداة إرشادية للتعرف إلى الكثير من المعلومات، مثل: محتويات المنتج من المغذيات والمواد المضافة، وطرق الحفظ والتخزين.