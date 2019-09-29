مدينة الشيخ شخبوط الطبية تفتح أبوابها 3 نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تستعد شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حاليا لتشغيل مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي واستقبال المرضي اعتباراً من 3 نوفمبر 2019، ونقل الكادر الطبي والمرضى المنومين في مستشفى المفرق تدريجياً، حيث تضم المدينة الطبية الجديدة التي تعد أضخم منشأة طبية في الدولة تعمل بالذكاء الإصطناعي حوالي 740 سريراً و18 غرفة عمليات وعيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية تم ترخيصها فعلياً من دائرة الصحة ـ أبوظبي لتستوعب 90 ألف مراجع شهرياً أو حوالي (مليون مراجع سنوياً).

وخلال جولة لممثلي وسائل الإعلام المحلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية نظمتها شركة صحة للوقوف على وضع اللمسات الأخيرة للوقوف على الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة في الصرح الكبير، أكد سعيد جابر الكويتي رئيس اللجنة التشغيلية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن تشغيل مدينة الشيخ شخبوط الطبية يأتي في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي لرفع كفاءة النظام الصحي في الإمارة إلى المستوى العالمي، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، ورؤية «صحة» المتمثلة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية من خلال الابتكار والمهارات.

رؤية

وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن المدينة الطبية الجديدة سوف تستقبل جميع المرضى من المواطنين والمقيمين على حد سواء وتقبل جميع البطاقات الصحية المعتمدة داخل الدولة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يصنف على أنه مستشفى جامعي سيركز على الدراسات والبحوث الطبية في كافة تخصصات الطب، لافتاً إلى أن شركة «صحة» التي تمتلك سلسلة من المستشفيات الضخمة والمراكز والعيادة الطبية على مستوى إمارة أبوظبي لديها أكثر من 17 ألف طبيب وممرض وفني في المهن الطبية المساندة سيتم الاستعانة ببعضهم لتشغيل مختلف الأقسام في المدينة الطبية خاصة من مستشفى المفرق المجاور لها.

نقل

وأضاف أنه اعتباراً من 3 نوفمبر سيتم نقل المراجعين من مستشفى المفرق إلى العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تضم طابقين إضافة إلى طابق آخر للأشعة والمختبرات، كما سيتم تحويل الحجوزات الجديدة التي تتم عبر مركز الاتصال في شركة «صحة» على أن يتم التحويل التدريجي لجميع التخصصات في المفرق إلى المدينة الطبية الجديدة، بحيث يتم نقل 70% من خدمات مستشفى المفرق إلى المدينة الطبية خلال الشهر الأول من العام المقبل 2020 وسيتم ذلك بسلاسة وسهولة ومن ثم إغلاق مستشفى المفرق.

أفضل الأنظمة

تدير شركة «صحة» منشآتها الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، إذ تعد من أكبر مزودي الرعاية الصحية في المنطقة من خلال إدارتها لـ 13 مستشفى تضم نحو 2775، سريراً مرخصاً، ونحو 41 مركزاً للخدمات الصحية الأولية، و4 مراكز في الظفرة، ومركزاً لصحة المرأة، إضافة إلى مراكز علاجية وتخصصية للأطفال وللتشخيص والفحص الشامل والتخصصية للأسنان، وللصحة المهنية، ولتطعيمات الأطفال.