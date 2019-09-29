شرطة دبي و«اتصالات» تتبادلان المعلومات لتعزيز التعاون الأمني

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجية المشتركة بينهما لا سيما استشراف الجانب الأمني في الإمارة من خلال تبادل المعلومات، ووضعها في إطار للعمل يضمن تحقيق التكامل المؤسسي. وقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

إسهام

وثمن اللواء المري الشراكة والتعاون المستمرين مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، ومساهمتها في دعم تحقق الأمن والأمان وحرصهم على تطوير الدائم لمنظومة العمل، مؤكداً أن التعاون سيعزز الجانب الأمني في الإمارة من خلال تبادل المعلومات وتطوير منظومة العمل في مجال تطبيقات الجيل الخامس.

وبدوره، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي: «يشرفنا في «اتصالات» عبر هذه الاتفاقية المحورية المهمة، أن نقوم بتوظيف خبرات «اتصالات» التكنولوجية في التعاون المشترك مع مختلف إدارات الشرطة في دبي لتقديم أفضل مستويات الخدمات الأمنية والتوعوية على مستوى العالم، وذلك عبر الاستفادة من شبكة «اتصالات» للجيل الخامس لتعزيز وإثراء التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها». وأضاف أن «أفق التعاون بين «اتصالات» وشرطة دبي ستتعدى النطاق التقني وستشمل أيضاً التعاون في وسائل التواصل الاجتماعي والتوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونية وغيرها ضمن إطار متكامل للعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة».

تواصل

وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة المشتركة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال فتح خطوط التواصل للتنسيق وإدامة العلاقة، وتسويق الخدمات الأمنية، ودراسة إمكانية ربط المواقع الحيوية بمشروع عيون، والمساهمة بالتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعاون في مجال التواصل الاجتماعي، والتعاون في الأنظمة الحديثة، والتعاون في مجال تطبيقات الجيل الخامس، إضافة إلى التعاون المشترك في تطوير منظومة الاستشراف للمستقبل الأمني، والتغطيات الإعلامية.