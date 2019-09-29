«قضاء أبوظبي» تناقش الوصايا العشر للإدارة الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة تعريفية حول الوصايا العشر للإدارة الحكومية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، والتي تناولت أهم القواعد والأسس الداعمة لتطوير الأداء الحكومي، وإرساء منظومة التميز والابتكار لضمان التنافسية وتحقيق الريادة عالمياً. ويأتي تنظيم تلك الورشة ضمن جهود قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، ممثلا في إدارة التعاون الدولي والشراكات،بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لدعم خطط الارتقاء بمخرجات العمل المؤسسي وتطوير الأداء، استلهاماً من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت الرقم واحد هو الهدف الرئيس لجميع المبادرات في دولة الإمارات.

منهج

واستعرض الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال الورشة التعريفية التي عقدت بحضور عدد من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم ومديري القطاعات والإدارات، الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوصايا العشر للإدارة الحكومية، والتي تشكل طريقاً ومنهجاً متكاملاً أمام جميع المسؤولين، لمواصلة التميز والريادة وتحقيق الإنجازات العظيمة في شتى المجالات.

وتطرق إلى ما تناولته الوصايا من التأكيد على خدمة الناس باعتبارها الغاية من الإدارة الحكومية، مع أهمية التخطيط الاستراتيجي ودوره في الوصول إلى الأهداف المنشودة، وإيجاد مؤشرات حقيقية قابلة للقياس وربطها بالمؤشرات العالمية لتقييم الأداء بدقة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وفق أرقى المعايير.

وأشار الدكتور علي المري، إلى أن وصايا الإدارة الحكومية، ركزت على الابتكار الذي أصبح عنصراً رئيساً وأساسياً في العمل الحكومي، من خلال المبادرات المتعددة لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات، في ظل بناء فرق عمل تحمل أهداف المؤسسات إلى آفاق جديدة، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم.