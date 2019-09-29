26.8 مليار دولار مبيعات متوقعة للسجائر الإلكترونية عالمياً في 2023

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مبيعات نظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونياً شهدت زيادة متسارعة في معظم دول العالم منذ طرحها في الأسواق عام 2012، ويُتوقع أن تصل إلى 26.84 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيرة إلى أنه على الرغم من ادعاءات شركات السجائر الإلكترونية بأنها «تحدّ من المخاطر»، فإنه لا توجد بينات تشير إلى أن منتجات التبغ المسخنة أقل إيذاء من منتجات التبغ التقليدية، حيث تحتوي منتجات التبغ المسخنة على مواد كيميائية غير موجودة في دخان السجائر التقليدية، ما قد ينجم عنها تأثيرات مرتبطة بالصحة.

تسويق

وسرعان ما تنامت عمليات الإعلان عن النظم الإلكترونية للتدخين وتسويقها والترويج لها، عبر قنوات تعتمد بشدة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الجوانب التسويقية المحيطة بهذه المنتجات يثير القلق بشأن زيف الادعاءات الصحية، والزعم بنجاعتها في الإقلاع عن التدخين، واستهدافها للشباب واستعمال النكهات الجذابة على وجه الخصوص.

وذكرت المنظمة أن تقييماً مستقلاً لبيانات هذه الصناعة أكد وجود أكثر من 20 مادة كيميائية ضارة، ويحتمل أن تضر بمستويات أعلى بكثير مقارنة بدخان السجائر العادية، إضافة إلى ذلك فإن هذه المنتجات شديدة التنوع وبعض المواد السمية الموجودة في انبعاثات تلك المنتجات هي مواد مسرطنة، كما لا توجد في الوقت الراهن بيّنات كافية على تأثيرات الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن منتجات التبغ المُسَخنة، وإن كانت الانبعاثات الصادرة عن هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويحتمل أن تضر ويلزم إجراء دراسات مستقلة لتقدير المخاطر التي تهدد الأشخاص المحاذين للمدخنين، والذين يتعرضون للانبعاثات المنطلقة من منتجات التبغ المُسخنة.

محتويات

والسجائر الإلكترونية هي منتجات التبغ التي ينتج عنها رذاذ يحتوي على النيكوتين ومواد كيميائية سامة تنطلق عند تسخين التبغ أو تنشيط جهاز يحتوي على التبغ من أمثلة «إيكوس» من شركة فيليب موريس إنترناشيونال، و«بلو» من جابان توباكو إنترناشيونال و«جلو» من بريتيش أمريكان توباك، ومبخّرات «باك» من مختبرات باكس، حيث يستنشق المتعاطون هذا الرذاذ أثناء عملية الامتصاص أو التدخين بواسطة جهاز تسخين إلكتروني.

وذكرت المنظمة أن الرذاذ الناتج على مادة النيكوتين المسبِّبة لإدمان شديد ومضافات أخرى غير التبغ وغالباً ما بدعم بنكهات ويمكن أن يكون التبغ في هيئة سجائر ذات تصميمات خاصة وتسوق منتجات السجائر الإلكترونية بامتداد جميع أقاليم المنظمة الستة، وفي أكثر من أربعين بلداً اعتباراً من يوليو 2019 عبر الإنترنت، ومن خلال الفعاليات الترويجية والمحلات الرئيسية، والمتاجر الكبرى، ومراكز التسوق، ووسائل التواصل الاجتماعي.

تعريف

وأضافت أن التبغ سام بطبيعته ويحتوي على مواد مسرطنة حتى في هيئته الطبيعية، وتعتبر المنظمة أن تعاطي التبغ بجميع أشكاله ضار بما في ذلك منتجات التبغ الحديثة، وعلى ذلك ينبغي أن تخضع منتجات التبغ المُسَخنة لتدابير السياسات والتنظيمات المطبقة على جميع منتجات التبغ الأخرى، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومع القوانين الوطنية، ويدعم ذلك القرار المتخذ خلال الدورة الثامنة التي عقدها مؤخراً مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، وتُشجَّع البلدان على مواصلة التطبيق التام للاتفاقية على منتجات التبغ المُسخّنة قدر المستطاع.

ومن وجهة نظر منظمة الصحة العالمية فإن نظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونياً تثير قلقاً خطيراً على الصحة العمومية، وهذه النظم هي أجهزة لتسخين محلول (سائل إلكتروني) بحيث ينشأ عنه رذاذ يستنشقه المتعاطي بعد ذلك. والمكونات الأساسية لهذا المحلول مقدّرة حسب الحجم هي البروبيلين غليكول، مع الغليسيرول أو بدونه، ومواد مُنكهة. وتتفاوت السجائر الإلكترونية من حيث طريقة إنتاجها للمواد السامة وإيصالها لمواد النيكوتين، وهو ما يرجع إلى الفروق في التصميم، وفلطية البطاريات، ووحدة الدوائر الكهربائية، وإمكانات إدخال تعديلات، وقابلية التكيف للاستعمال مع مواد أخرى غير النيكوتين.

وبينت أن استعمال المنتجات التي تحتوي على النيكوتين بأي شكل في أوساط الشباب والحوامل، بما في ثمة مخاوف تمس الأمان في ما يتعلق بانفجار المشغولات المتعلقة بنظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونياً، فضلاً عن التسمّم العَرَضي بالنيكوتين. وكانت هناك حالات لبطاريات سجائر إلكترونية تم شحنها، وأدت إلى اندلاع حرائق ونشوب انفجارات.

جدل

ويدور جدل كبير بشأن التساؤلات حول ما إذا كانت نظم إيصال مواد النيكوتين إلكترونياً أداة فعالة للإقلاع عن التدخين وما إذا كانت توفر بوّابة خلفية للتدخين ومن المبكر للغاية الإجابة عن كلا التساؤلين.

يشار إلى أن المؤتمر الخامس للأطراف بمنظمة الصحة العالمية أصدر قراراً في يوليو الماضي دعا فيه الدول إلى النظر في تطبيق بعض التدابير التنظيمية بما في ذلك حظر أو تقييد تصنيع نظم إيصال مواد النيكوتين أو غير النيكوتين إلكترونياً واستيرادها وتوزيعها وعرضها وبيعها واستعمالها، بما يتلاءم والقوانين الوطنية للأطراف وأغراض الصحة العمومية التي تنشدها.