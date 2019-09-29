انطلاق التصويت المبكر لـ«الوطني» بعد غدٍ في 9 مراكز

المصدر: أبوظبي- موفق محمد ووام

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تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى 3 أكتوبر، عبر 9 مراكز انتخابية رئيسة محددة على مستوى الدولة، وذلك بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، كما دعت اللجنة الوطني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أعضاء الهيئات الانتخابية، البالغ عددهم 337 ألفاً و738 ناخباً وناخبة على مستوى الدولة، إلى ضرورة الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بنظام التصويت الإلكتروني، والمتوفرة على موقع اللجنة www.uaenec.ae، وذلك بهدف ضمان سير العملية الانتخابية، بالشكل الذي يتيح للناخب ممارسة حقه الانتخابي بكل أريحية ويسر.

وأشارت اللجنة إلى أنها هيأت كافة السبل التي تمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بكل سهولة ويسر، حيث تمثل نسب المشاركة القوية في الانتخابات، رسالة قوية من مواطني الدولة، برغبتهم في تطوير العملية الانتخابية، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية عكفت عبر نافذتها الإلكترونية وتطبيقها للهواتف الذكية، على نشر شرح مفصل حول آلية عمل نظام التصويت الإلكتروني، الأمر الذي يمكن الناخبين من التعرف إليه مسبقاً، بجانب التعرف إلى أرقام المرشحين الراغبين بالتصويت لهم.

مشروع وطني

وأهابت اللجنة بكافة الناخبين، المشاركة في إنجاح المشروع الوطني الكبير، من خلال التقيد بالتعليمات، وعدم التجمهر أمام المراكز الانتخابية، بالشكل الذي يعيق حركة الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال معهم إلى المراكز الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات، العائلات التي تضم عدة ناخبين، محاولة استخدام وسيلة نقل واحدة، لضمان سهولة التحرك، وعدم عرقلة الحركة المرورية حول مراكز الانتخابات المنتشرة في أرجاء الدولة، علماً بأن لجنة إدارة الانتخابات، وضعت في الاعتبار توفر المواقف بالشكل الذي لا يؤخر الناخبين، ولا يؤثر في سير حياتهم اليومية، بحيث يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته، ومغادرة المراكز الانتخابية خلال فترة وجيزة، ودون أي معوقات تذكر.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية، فإنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية، ممارسة حقه بالتصويت شخصياً، ولا يجوز توكيل شخص آخر لينوب عنه في عملية التصويت، ويستطيع الناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من المراكز الـ 39 التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات على مستوى الدولة.

تصويت مبكر

وتنطلق عملية التصويت المبكر في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، عبر 9 مراكز انتخابية رئيسة، كما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيس في 5 أكتوبر 2019، بـ 39 مركزاً انتخابياً منتشرة على مستوى الدولة.

وأوضحت اللجنة أن المراكز الانتخابية الـ 9 المعتمدة لأيام التصويت المبكر، تستقبل أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المحددة بـ 3 أيام، من الساعة الـ 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساء.

وتشهد الإمارات حدثاً وطنياً يتطلب المشاركة بفاعلية وإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني، لدعم مسيرة التنمية الشاملة، واختيار المرشحين الأكفاء لتمثيل شعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود، والعمل كفريق واحد، للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين، وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

مسؤولية

وتمثل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الحالي، مسؤولية وطنية تقع على عاتق أعضاء الهيئات الانتخابية، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، من خلال اختيار المرشحين الأكفاء، ليكونوا مسهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لخدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات.

وأضافت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن للناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه، سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها، أو أي إمارة أخرى، مصطحباً معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

ونوهت اللجنة بأن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط، ما يعني أن الناخب يمكنه الإدلاء بصوته مرة واحدة فقط في الدورة الانتخابية نفسها، كما يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها، وإذا كان مرشحاً، يستطيع أن يرشح نفسه.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الـ 9 المخصصة لعملية التصويت المبكر، والواقعة في كل من: إمارة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة العين في مركز العين للمؤتمرات بالخبيصي، ومنطقة الظفرة في صالة أفراح مدينة زايد، وإمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، بقاعة الملتقى، وإمارة الشارقة في نادي الشارقة للشطرنج، وإمارة عجمان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وإمارة أم القيوين في قاعة الاتحاد، وإمارة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو، وإمارة الفجيرة في مركز الفجيرة للمعارض.

واجب وطني

شهدت عمليات التصويت خارج الدولة، التي اختتمت مؤخراً، مشاركة 1842 ناخباً وناخبة في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة حول العالم، وهو ما عكس الحرص على المشاركة في هذا الواجب الوطني، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في مجال التنمية السياسية.وتعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، مع لجنة إدارة الانتخابات، على تنظيم العملية الانتخابية.

