عائشة الفلاسي تتبنى دعم الشباب في المجال المهني

المصدر: دبي- نورا الأمير

قدمت عائشة علي بالقيزي الفلاسي، المرشحة عن إمارة دبي، برنامجها الانتخابي الذي يتضمن نقاطاً بارزة ومهمة، تضمنت دعم الشباب في المجال المهني، وإقامة المشاريع لدعم التعليم بمؤسساته المختلفة، مؤكدة ضرورة التعاون والسعي نحو طرح المشاريع المبتكرة، والأفكار المُلهمة لخدمة الوطن.

وفي مجال دعم التعليم، تنادي المرشحة بمواءمة المشاريع العلمية العالمية، وصياغتها بما يتناسب مع معايير الرؤية المحلية الوطنية لاستراتيجيات دولة الإمارات (الهوية الوطنية، واللغة، والتاريخ، والعادات والتقاليد، والممارسات الاجتماعية المحلية)، وذلك لأن المتعلم الإماراتي، يختلف بخصائصه النفسية والاجتماعية والسلوكية عن الدول الأخرى التي طُبقت فيها تلك البرامج والمشاريع، وحين تُطبق تلك البرامج بحذافيرها، وبدون مواءمة لمعايير الدولة، يسبب تناقضاً في شخصية المتعلم في واقعه الاجتماعي.

وتوصي الدكتورة عائشة الفلاسي، بإنشاء مشروع يضم برنامج أداء لإلزام المواطنين باستغلال طاقات الدولة وخدماتها، التي تشمل مراكز التدريب وورش العمل، وبرامج التأهيل والمنح الدراسية. وتسلط الضوء على محور دعم الشباب في المجال المهني، من خلال مشروع دمج الشباب الحاصلين على مؤهلات متقدمة في المؤسسات والشركات في القطاع الحكومي والخاص.