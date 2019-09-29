فريدة العوضي تدعو للنهوض بالتعليم والتوطين وريادة الأعمال

المصدر: دبي - نورا الأمير

تطرح فريــدة عبــداللـه قمبــر العوضــي المرشحة عــن إمارة دبـي 3 محاور رئيسة تشكل عصب برنامجها الانتخابي الرامي إلى النهوض بقطاع التعليم والتوطين وريادة الأعمال، مؤكدة أن الغاية من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تتمثل في خدمة الوطن والمواطن، والاهتمام بالكفاءات الوطنية.

وأفادت العوضي بأنها ستعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي، وقالت: لدينا رؤية استشرافية لتطوير السياسات والقوانين الخاصة بإعطاء المرأة دورها الفعال في خلق مجتمع متوازن من خلال دورها الهام في الأسرة ودورها في العمل، علاوة على تشجيع المرأة الإماراتية على الانخراط في ريادة الأعمال وتشجيعها على العمل حتى من البيت وتثقيفها بدورها الهام كأم ومربية وصانعة الأجيال بشكل موازٍ لدورها في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضحت أن من أهم أهداف برنامجها الانتخابي فتح فرص تبادل تجاري مع الأسواق الخارجية إقليمياً ودولياً، وتسهيل فرص التبادل المعرفي بين الرياديين والمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، والسعي لإصدار قوانين تعمل على حماية الرياديين والمحافظة على وجودهم في السوق الإماراتي، وتسهيل الإجراءات والتراخيص اللازمة لفتح أعمال تخص السيدات وطلاب الجامعات والعمل على تطوير مهارات السيدات وبناء قدراتهن للبدء بأعمالهن الخاصة ومساعدة النساء على الاندماج.