عبد العزيزالمطوع: بناء جيل وطني تنافسي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد عبد العزيز عبد الرزاق المطوع، مرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، أهمية ‎بناء جيل وطني تنافسي وشمولي لمستقبل تكنولوجي واعد، يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الإماراتي، وقال إنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابي إلى العمل الدؤوب في تعزيز التلاحم الوطني بين أفراد المجتمع الواحد لترسيخ الهوية الوطنية وبأيادٍ إماراتية وبجهود متكاتفة، تستنير بجهد الآباء والأجداد المؤسسين، آخذة بأيادي الأبناء لتحقيق التقدم المنشود.

ويركز المطوع في برنامجه الانتخابي على تعزيز فرص الارتقاء بشركات الاتصالات المحلية إلى المنافسة الدولية، وأن تكون الإمارات في طليعة الدول في غزو الفضاء، والوصول إلى ذروة التقدم العلمي والتكنولوجي وترسيخ المعرفة التكنولوجية لما بعد النفط للأجيال القادمة.

أضاف أنه يهدف إلى تكريس البحث العلمي الشامل وذلك من خلال عقد المؤتمرات البحثية والندوات العلمية وبمشاركة مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية للوصل إلى العلاج الناجع للعديد من الأمراض المستعصية، إلى جانب دراسة المناهج التعليمية دراسة وطنية بحثية متأنية، والسعي لترسيخ وجود المعلم المواطن في جميع المراحل التعليمية بما فيها الجامعية.