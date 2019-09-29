مركز التدريب بـ«الصحة» يحتفي بشركائه الاستراتيجيين

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز التدريب والتطوير في الشارقة، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع حفل التكريم السنوي للشركاء الاستراتيجيين، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء، وتقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وذلك بحضور عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وصقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير والمدير التنفيذي للابتكار، وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وموظفين من إدارات عدة بالوزارة.

وأكد عوض الكتبي في كلمته حرص الوزارة ومركز التدريب والتطوير على توثيق أواصر العلاقات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ومتابعة العمل على تعزيزها وترسيخها واستدامتها، نظراً لدور الشركاء في نجاح المبادرات والبرامج، والعمل على إثراء مخرجاتها، ونقل مستوى الأداء إلى سوية المعايير العالمية.

تأهيل

وأشار عوض الكتبي إلى أن مركز التدريب والتطوير يعتبر جزءاً من مشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة ومواكبة أفضل الممارسات الصحية والإدارية عالمياً، بما يضمن استمرارية التطوير للكوادر الطبية والإدارية، بالإضافة لتوفير مصادر معتمدة في التدريب والمعرفة، وتعزيز جاذبية المهن الصحية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة الرامية لتطبيق معايير عالمية في جودة الرعاية الصحية من أجل نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد، سعياً وانسجاماً مع السياسات والتوجهات والخطط، التي تتبناها قيادتنا الرشيدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

إنجازات

من جانبه استعرض صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير في تقرير مرئي عن مسيرة المركز منذ تأسيسه في 1 سبتمبر2015،، بالإضافة لعرض تقرير مرئي عن «إدارة المعرفة: الإدارة المنظمة للأصول المعرفية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، بهدف خلق قيمــة مضافة وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية، مؤكداً حرص مركز التدريب والتطوير على تعزيز إدارة الشراكة الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومشدداً على أهمية الاحتفاء بالشركاء الاستراتيجيين، باعتبارهم الداعم الحقيقي في النجاح.