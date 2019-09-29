مواطنون: المكرمة تؤكد نهج قيادتنا الرائد في الارتقاء بحياة أبناء الدولة

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة وأحمد سعيد وموفق محمد

عبر مواطنون في أبوظبي عن شكرهم وتقديرهم لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، مؤكدين أن هذه المكرمة تساهم في توفير الحياة الكريمة وتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء الوطن. وأكدوا أن مثل هذه المبادرات الكريمة ليست بجديدة على القيادة الرشيدة التي تتحرى دائماً احتياجات المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز ودعم الحياة الكريمة لأبناء الوطن، لافتين إلى أن هذه المبادرة تؤكد هذا النهج الرائد والحرص المتواصل للقيادة الحكيمة على تبني المبادرات الاجتماعية المتنوعة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحفيزهم على المشاركة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار.

وذكروا أن الهدف الأساسي لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تصب دوماً في مصلحة المواطنين وتعمل على تعزيز مناخ الاستقرار الأسري وتحقق لهم العيش الكريم والرفاهية والسعادة.

دعم

وتوجه علي عبد الله الراشد بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه المكرمة. وأضاف «نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها على شعب الإمارات، ووفق الله حكامها الأبرار الذين يسيرون وفق نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تلمس احتياجات الأسر المواطنة وتلبيتها على الفور.

رد الجميل

وأكد خالد المنذري أن هذه المكرمة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، كما تعتبر امتداداً للمبادرات التي تقدمها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لتوفير الحياة المستقرة لهم، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة عطاء متكامل لا تنتهي من القيادة للمواطنين الذين يجب عليهم أن يردوا هذا العطاء بمزيد من الجد والاجتهاد لرفعة الوطن الغالي.

ولفت إلى أن الجهود المتواصلة من قبل القيادة الرشيدة وسعيها لتوفير احتياجات المواطن من سكن وبنية تحتية وسداد قروض ومستحقات مالية، واضحة للعيان ولا تنقطع وتعد بمثابة نموذج يحتذى به على كافة الأصعدة والمستويات.

مستقبل أفضل

وقال حسن العبيدلي إن قرار الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على التخفيف على أبنائها المواطنين من المتقاعدين وأسر المتوفين.

وأشاد العبيدلي بالمكرمة، مؤكداً أنها تترجم رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لأبناء الوطن، وأنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تحققت ومازالت تتحقق على أيدي أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة.

وذكر أن الأيادي البيضاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أثمرت عن نهضة شاملة في كافة القطاعات والميادين وحققت نقلة نوعية لسبل العيش للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الأيادي البيضاء لم تكتفِ بتوزيع المساكن والأراضي السكنية، وإنما طالت إعفاء غير القادرين من المتقاعدين وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وذلك من أجل التخفيف على كاهلهم وتحقيق مزيد من الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

ولفت محمد علي إلى أن تلك المبادرات المستمرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس في الواقع مدى حرص القيادة الرشيدة على التخفيف على المواطنين.

وأضاف: نحمد الله أن أنعم علينا بهذه القيادة الحكيمة كما أن المبادرات التي تتبناها يوماً بعد يوم، نرى فيها المعنى الحقيقي للأبوة والرعاية ومشاعر الحب بين الشعب والقيادة، لافتاً إلى أن هذه المكرمة تأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المادية عن أبناء الوطن قدر الإمكان.