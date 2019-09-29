200 متطوع يجمعون النفايات من شاطئ الممزر خلال ساعتين

المصدر: دبي- البيان

احتفلت إدارة البيئة ببلدية دبي ومجموعة برايم للرعاية الصحية باليوم العالمي لنظافة الشواطئ، وهي مبادرة عالمية تحتفل بها دول العالم من خلال العديد من أنشطة التنظيف للمناطق الشاطئية والبحرية، وتهدف إلى زيادة الوعي العام بأهمية المناطق الساحلية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية الدكتور جميل أحمد إن أكثر من 200 متطوع من مجموعة برايم للرعاية الصحية بينهم أطباء وممرضون نزلوا لشاطئ الممزر لإزالة القمامة الملقاة من قبل زوار الشاطئ، بحضور مسؤولين من بلدية دبي وشرطة دبي.

وذكر أن المتطوعين جمعوا أكثر من 1000 كجم من النفايات خلال ساعتين، ضمت مئات الزجاجات البلاستيكية وعلب السجائر وعبوات المشروبات الغازية وورق التغليف والبلاستيك وعبوات الطعام.

وتابع:«تعد حملة تنظيف الشاطئ جزءًا من مهمتنا في القيام بدورنا من أجل شواطئ أنظف وبيئة مستدامة في مدينة دبي، ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى نشر الوعي بالحفاظ على مدينة دبي بيئة خالية من البلاستيك والفضلات والتلوث».

وتنظم إدارة البيئة في بلدية دبي العديد من فعاليات التوعية المجتمعية لحث السكان على التطوع في مثل هذه المبادرات من أجل مجتمع أنظف ومستدام وصديق للبيئة.