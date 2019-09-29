معرض في الشارقة بيوم الزراعة العربي

المصدر: الشارقة ـ البيان

نظمت إدارة متحف التاريخ الطبيعي النباتي التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، على مدار 4 أيام برنامجاً خاصاً بمناسبة يوم الزراعة العربي، حمل عنوان معرض زراعة الأنسجة النباتية، وجاء تحت شعار «زراعة الأنسجة النباتية لضمان نباتات ذات جودة عالية»، استهدف موظفي المتحف وزواره، بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

إعجاب

ولاقى البرنامج استحسان وإعجاب الزوار والحضور الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الهيئة التوعوية والعملية المتعلّقة بعالم البيئة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها، وترسيخ وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من خلال برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «نحرص على الاحتفال بيوم الزراعة العربي، فهو يوم مهم في مسيرة العمل المشترك في القطاع الزراعي، منذ 27 سبتمبر عام 1972، عندما باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مزاولة مهماتها كأول جهاز عربي معني بتطوير القطاع الزراعي، تنفيذاً لقرار الجامعة العربية، ومنذ ذلك التاريخ والمنظمة تحتفل بهذا اليوم، وتختار موضوعاً يكون شعاراً لفعاليات ذلك اليوم، يرتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي».

مكانة

وأشارت السويدي إلى أهمية ومكانة الزراعة لدى الإنسان عبر التاريخ، فهي أهم وأقدم اكتشاف في العالم منذ حياة الصيد واللقط حتى اليوم، وقد نجح في تغيير حياة البشرية، لذلك أُطلق على هذا الاكتشاف اسم الثورة الزراعية، وهي محطة كبرى في مشوار البشرية، فقد تمكن الإنسان من خلال اكتشاف الزراعة من إحداث تغييرات نوعية هائلة أسهمت في الارتقاء بصحته وتحسين غذائه، وتوفير أفضل الشروط للحياة.