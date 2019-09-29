«الهوية الرقمية» في كافة أنحاء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، فيديو عن الهوية الرقمية، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، داعيةً إلى التسجيل فيها، مشيرةً إلى أنها تصل إلى جميع الإمارات.

وتسمح الهوية الرقمية بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، إلى جانب جهات مختلفة من القطاع الخاص، وتوقيع المستندات بشكل آمن عبر الهاتف الذكي.

وتم إطلاق الهوية الرقمية لدولة الإمارات، بالتعاون بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من أجل توفير حل موحد للهوية الرقمية لكل مزودي الخدمات، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية وسهولة الاستخدام.

وتعتبر الهوية الرقمية ركيزة أساسية تسهم في تمكين العديد من مبادرات التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، والتنمية المستدامة.

ويتوفر تطبيق UAE Pass عبر منصتي iTunes وGoogle Play، ويمكن للمتعامل الاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.