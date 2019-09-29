مؤتمر بـ«الصحة» يناقش تعزيز دورالصيدلي في حماية وسلامة المرضى

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤتمراً بمناسبة يوم الصيدلي العالمي بتاريخ 23 سبتمبر تحت شعار «أدوية آمنة وفعالة للجميع»، وهو الشعار المعتمد لسنة 2019 من قبل الإتحاد الدولي للصيادلة، وأقيمت الفعالية في فندق جراند حياة دبي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز دورالصيدلي في حماية وسلامة المرضى، من خلال استخدام أفضل السبل المطبقة عالمياً في إدارة الأدوية والحد من الأخطاء الدوائية، بالإضافة لدعم الخدمات الصيدلانية، وتبادل الخبرات، وتطوير الأداء وفقاً لأفضل المعاييرالمعتمدة عالمياً.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتورة أمل العوضي مدير إدارة الصيدلة، بمشاركة عدد كبير من الصيادلة من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المتحدثين المحليين والعالميين.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال- الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الصيدلة وتعزيز سبل الابتكار ومواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية والخدمات الذكية الصيدلانية. مشيراً إلى أن أهمية المؤتمر الذي انعقد بالتزامن مع يوم الصيدلي العالمي هي إبراز الدور التكاملي للصيدلي كعضو فاعل في الفريق الطبي، ويسهم في تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض، من خلال الاستخدام الآمن والفعال للأدوية الأمر الذي يندرج في إطار برامج وخطط الوزارة لتطوير أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وتحسين خدمات المنشآت لتقديم خدمات دوائية عالية الجودة.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث المفاهيم التكنولوجية والتحول الذكي في مجال الصيدلة والأمن الدوائي والرعاية الصحية على الصعيد العالمي، ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها الصيادلة في مجال السلامة الدوائية، ودورهم المحوري في الحد من الأخطاء الدوائية.

وتطرق المتحدثون خلال جلسات المؤتمر إلى مواضيع متعددة لتغطية أوسع مجالات الصيدلة والسلامة الدوائية، تضمنت؛ أهمية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، ومتابعة حالات الأخطاء الدوائية بعد الإبلاغ عنها الذي قدمه مدير برامج الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية- في معهد ممارسة السلامة الدوائية الأمريكي. فيما تناول الدكتور أحمد الجديعي الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة السعودية موضوع استخدام أساسيات القيمة المضافة والاقتصاد الدوائي في صنع القرار ومدى تأثير ذلك على السلامة الدوائية، كما عرض مستشفى كليفلاند أبو ظبي تجربته في مجال الأتمتة والمعلوماتية ودورها في تعزيز السلامة الدوائية.