«أبوظبي للصحة العامة» يوفر تطعيمات مجانية ضد «أنفلونزا 2019 /2020‏‏»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يوفر مركز أبوظبي للصحة العامة تطعيمات مجانية لموسم الأنفلونزا 2019 /‏2020، وذلك لحماية صحة الأفراد والحد من انتشار الأمراض المعدية بما فيها عدوى الأنفلونزا، حيث حدد المركز مجموعة من المعايير قال إنه يجب توافرها لدى المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبوظبي للحد من انتشار عدوى الأنفلونزا. ودعا المركز المنشآت الصحية والعاملين فيها إلى أهمية تعزيز الترصد الوبائي والإبلاغ الفوري عن حالات الأنفلونزا المشتبهة والمؤكدة واتباع الإرشادات الخاصة بتشخيص وعلاج المرضى والمخالطين والتقيد بالمبادئ التوجيهية لمكافحة العدوى للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة للحد من انتقال المرض.

وأشار تعميم لدائرة الصحة إلى أن تطعيم الأنفلونزا السنوي يعتبر أهم إجراء لمنع الإصابة بالمرض ومضاعفاته، حيث قام مركز الصحة العامة بتوفير نوعين من لقاحات الأنفلونزا الموسمية، هما لقاح الإنفلونزا ثلاثي التكافؤ ورباعي التكافؤ. ويوفر المركز لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي الخدمات الصحية والمنشآت الصحية شبه الحكومية لإعطاء اللقاح مجاناً للمستفيدين في هذه المنشآت.

لقاح

ودعا المركز مزودي الرعاية الصحية إلى حث مرضاهم على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسية لنصف الكرة الشمالي لموسم الأنفلونزا 2019/‏2020 في أقرب وقت ممكن، كما يجب عليهم إرشاد المرضى إلى العيادات التي يتوفر فيها اللقاح، وكذلك إيقاف استعمال تشغيلات لقاح الأنفلونزا لنصف الكرة الجنوبي لموسم الأنفلونزا 2019 رغم أن صلاحيتها ستنتهي في ديسمبر 2019 أو يناير 2020.

ويجب توثيق جميع لقاحات الأنفلونزا التي يتم إعطاؤها في المنشأة الصحية بتسجيل الجرعات المعطاة ضمن إعدادات التطعيم العادية عبر النظام الإلكتروني الخاص بالتطعيمات المتوفر على الهيئة، وتسجيل الجرعات المقدمة في جلسات التطعيم الخارجية والمواقع المحددة لحملة الإنفلونزا في نموذج «الإكسل» والذي يمكن تحميله من موقع دائرة الصحة ـ أبوظبي ورفعه بشكل يومي إلى مركز أبوظبي للصحة العامة خلال الرابط الموجود على موقع دائرة الصحة ـ أبوظبي، وكذلك التبليغ في حال الاشتباه بحالات لآثار جانبية.

كما دعا جميع المنشآت الصحية العاملة بالتأكد من أن العاملين فيها قد أخذوا لقاح الأنفلونزا، وجمع بيانات التطعيمات الخاصة بالموظفين فيها وتعبئتها على نموذج إحصاءات تطعيمات الأنفلونزا للعاملين الصحيين وإرساله لمركز أبوظبي للصحة العامة في بداية كل شهر عبر البريد الإلكتروني (flu@doh.gov.ae).