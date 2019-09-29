تمرين إخلاء لحادث حريق بالمعهد الإسلامي في العين

نفذت شرطة أبوظبي تمرين إخلاء لحادث حريق في المعهد الإسلامي بجامعة الإمارات بمنطقة العين، بمبادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وضمن البرنامج الوطني لنشر الوعي بالإسعاف الأولية لقياس مدى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة.

جرى تنفيذ التمرين بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في العين، ومركز القيادة والتحكم، وقسم الأزمات والكوارث، وقسم الإعلام الأمني، وقسم الطوارئ والسلامة العامة، وقسم التفتيش الأمني k9.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على تدريب وتأهيل كوادرها ليكونوا على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد، وسرعة التعامل مع مختلف الحالات الطارئة حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.

وكانت الجهات المشاركة قد نفذت سيناريو التمرين بنجاح حيث وصلت إلى مكان الحادث في الوقت المحدد وأجريت عملية الإخلاء في وقت قياسي.