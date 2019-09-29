وفد دولي من «إنفاذ القانون» يطلع على ممارسات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من جهات إنفاذ القانون في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، برئاسة كورين بيرتو رئيسة المكتب المركزي لردع الجنوحية المالية الكبيرة من الإدارة المركزية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتعرف إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية العابرة للحدود.

ويأتي ذلك أيضاً حرصاً من شرطة دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بنظام مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن محلياً ودولياً.

حرص

ورحب العميد جمال الجلاف بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات، وتقديم أفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

واستمع الوفد الضيف خلال الزيارة، إلى شرح وافٍ عن سير العمل في مختلف إدارات وأقسام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالإضافة للهيكل التنظيمي والمهام والأهداف الاستراتيجية، وآليات تنفيذ البرامج وفرق العمل لمكافحة الجريمة، والخطط التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الجرائم، والخطط التطويرية التي تعدها لتحقيق الأهداف المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة باستخدام أساليب علمية دقيقة، وتحليل الجرائم، من حيث نوع الجريمة.

بعد ذلك، قام الوفد الضيف بزيارة إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع على أفضل الممارسات التي تطبقها شرطة دبي في مجال خدمة المجتمع.

تعاون

بحث اللقاء الذي حضره العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية، المقدم الدكتور جمعة الرحومي مدير إدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، والعميد راشد بورشيد نائب مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، وهدى بالهول، مديرة الجمارك الاتحادية في جمارك دبي، سبل تعزيز التعاون إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الشرطية بين الجانبين.