أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تعزّز مهارات 30 من قادة المستقبل في «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية في دولة الإمارات، برنامجاً تدريبياً خاصاً بعنوان: «برنامج الدبلوماسية العامة» وعلى مدار خمسة أيام، استضافت من خلاله 30 متدرباً من قادة المستقبل في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتم تطوير البرنامج التدريبي بشكل خاص لموظفي «أدنوك»، وللعام الثاني على التوالي، ليسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج القادة في أدنوك. وتضمن المنهج الدراسي الذي وضعته الأكاديمية ثلاث دورات لتعزيز المهارات وتحديثها وتشجيع الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية إبداعية مُحفّزة للعمل الجماعي.

وقدمت دورة المهارات الأولى نظرة عامة عن تاريخ الدبلوماسية والاختلافات ما بين الدبلوماسية المعاصرة والكلاسيكية ومدى ارتباط الدبلوماسية بالأمن والإعلام والرأي العام، ولمحة عن الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية والثقافية والمتعددة الأطراف، كما سلطت الضوء على الدور المتغير الذي تلعبه السفارات في تعزيز العلاقات بين الدول.

أما الدورة الثانية بعنوان: «البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي» فهدفت إلى تحسين مهارات المديرين التنفيذيين في التواصل، وتعزيز مداركهم لاستيعاب الثقافات المختلفة وإتقان أساسيات الإتيكيت الدولي للأعمال. وركزت الدورة الثالثة على مهارات التفاوض الفعّال واستراتيجياته، والتفاوض متعدد الأطراف في المنظمات والشركات الدولية، ودراسة تأثير العوامل الثقافية على المفاوضات الدولية، وفهم مسببات الجمود ومعرقلات عمليات التفاوض وأفضل السُبل لمواجهتها.